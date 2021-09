Zanzara giapponese: cos’è, come riconoscerla, rischi, dove si trova in Italia e perchè è più pericolosa della tigre (Di martedì 28 settembre 2021) La Zanzara giapponese arriva nel nostro Paese. La Zanzara giapponese (nome scientifico Aedes japonicus Theobald, 1901) è un insetto della famiglia dei Culicidae. E’ particolarmente resistente al freddo ed è la terza specie di zanzare più invasiva. E adesso preoccupa anche l’Italia soprattutto perché è in grado di trasmettere alcune malattie. Zanzara giapponese: cos’è, come riconoscerla, rischi E’ dimostrato come con le sue punture possa trasmettere il Virus del Nilo occidentale (virus WNV) e più recentemente il virus Dengue ed il virus Chikungunya. Tale insetto è originario di zone quali il Giappone, Corea, Taiwan, Cina Meridionale e Russia. Ma recentemente è presente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) Laarriva nel nostro Paese. La(nome scientifico Aedes japonicus Theobald, 1901) è un insettofamiglia dei Culicidae. E’ particolarmente resistente al freddo ed è la terza specie di zanzare più invasiva. E adesso preoccupa anche l’soprattutto perché è in grado di trasmettere alcune malattie.E’ dimostratocon le sue punture possa trasmettere il Virus del Nilo occidentale (virus WNV) e più recentemente il virus Dengue ed il virus Chikungunya. Tale insetto è originario di zone quali il Giappone, Corea, Taiwan, Cina Meridionale e Russia. Ma recentemente è presente ...

