Zaniolo | niente squalifica | multa di 10mila euro per il gestaccio alla fine del Derby – VIDEO

Roma – Il giudice sportivo di Serie A ha comminato una ammenda di 10mila euro al giocatore della As Roma, Nicolò Zaniolo "per avere, al termine della gara uscendo dal terreno di giuoco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida e volgare (leggi qui); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale", nel Derby Lazio-Roma (leggi qui). Il calciatore sarà quindi a disposizione della squadra per il match contro l'Empoli in programma domenica 3 ottobre all'Olimpico. (fonte Adnkronos) L'uscita di #Zaniolo dal campo. Messaggio ai tifosi laziali. #ASRoma #LzioRoma pic.twitter.com/NBpfaLAxWL — Retesport 104.2fm (@ReteSport) September 26, 2021

