Zaniolo multato ma non squalificato: ecco la decisione del giudice sportivo (Di martedì 28 settembre 2021) Nicolò Zaniolo viene punito con 10.000 euro di ammenda, ma non squalificato. È questa la decisione del giudice sportivo dopo il gesto del giocatore giallorosso rivolto ai tifosi laziali. La motivazione: "Per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di gioco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

