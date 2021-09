Zaki, il giudice rinvia il processo al 7 dicembre. Amnesty: «Tempo lunghissimo: è una punizione» (Di martedì 28 settembre 2021) Il giudice di Mansura ha deciso di rinviare al 7 dicembre l’udienza per il processo di Patrick Zaki. È stata così accolta la richiesta dell’avvocata Hoda Nasrallah, legale dello studente di Bologna che resterà così in carcere fino a quella data, ormai a due anni dal suo arresto. Un rinvio: «abnormemente lungo che sa di punizione», secondo Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Internazional, perché il giudice avrebbe potuto accettare il rinvio fissando l’udienza fra uno o due settimane. «Tra l’altro – ha aggiunto Noury – la data del 7 dicembre è amaramente simbolica perché segnerà il ventiduesimo mese di detenzione arbitraria e illegale di Patrick e quindi una sofferenza continua». La seconda udienza era durata appena due minuti, appena ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Ildi Mansura ha deciso dire al 7l’udienza per ildi Patrick. È stata così accolta la richiesta dell’avvocata Hoda Nasrallah, legale dello studente di Bologna che resterà così in carcere fino a quella data, ormai a due anni dal suo arresto. Un rinvio: «abnormemente lungo che sa di», secondo Riccardo Noury, portavoce diInternazional, perché ilavrebbe potuto accettare il rinvio fissando l’udienza fra uno o due settimane. «Tra l’altro – ha aggiunto Noury – la data del 7è amaramente simbolica perché segnerà il ventiduesimo mese di detenzione arbitraria e illegale di Patrick e quindi una sofferenza continua». La seconda udienza era durata appena due minuti, appena ...

