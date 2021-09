Zaki, dura solo 2 minuti la seconda udienza. Chiesto il rinvio, la legale costretta a consultare gli atti solo in tribunale (Di martedì 28 settembre 2021) La seconda udienza del processo per Patrick Zaki, in carcere ormai da quasi 20 mesi è durata solo due minuti. Giusto il tempo per la sua legale, Hoda Nasrallah, di chiedere il rinvio del processo, per poter studiare meglio gli atti. Documenti di cui la legale ha Chiesto una copia autenticata, visto che finora è stata costretta a consultarli solo presso gli uffici giudiziari. Come avrebbe riferito Nasrallah al giudice, è stato lo stesso Zaki a chiederle di rinviare l’udienza perché si è detto: «non soddisfatto» della difesa che poteva mettere in campo l’avvocata, considerando che aveva letto gli ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Ladel processo per Patrick, in carcere ormai da quasi 20 mesi ètadue. Giusto il tempo per la sua, Hoda Nasrallah, di chiedere ildel processo, per poter studiare meglio gli. Documenti di cui lahauna copia autenticata, visto che finora è stataa consultarlipresso gli uffici giudiziari. Come avrebbe riferito Nasrallah al giudice, è stato lo stessoa chiederle di rinviare l’perché si è detto: «non soddisfatto» della difesa che poteva mettere in campo l’avvocata, considerando che aveva letto gli ...

