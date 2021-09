Youth League: l'Inter vince in trasferta, Milan - Atletico Madrid 1 - 1 (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA - Nel primo giorno di gare valide per la 2ª giornata della fase a gironi della Youth League le italiane guadagnano una vittoria ed un pareggio. L' Inter di Chivu batte in trasferta lo Shakhtar ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA - Nel primo giorno di gare valide per la 2ª giornata della fase a gironi dellale italiane guadagnano una vittoria ed un pareggio. L'di Chivu batte inlo Shakhtar ...

Ultime Notizie dalla rete : Youth League Youth League: l'Inter vince in trasferta, Milan - Atletico Madrid 1 - 1 ROMA - Nel primo giorno di gare valide per la 2ª giornata della fase a gironi della Youth League le italiane guadagnano una vittoria ed un pareggio. L' Inter di Chivu batte in trasferta lo Shakhtar e si prende la prima vittoria europea dopo il pareggio col Real Madrid. Il Milan va ...

