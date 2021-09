Youth 4 Climate Milano | i temi oltre le parole dei protagonisti | coinvolgimento | giovani | ripresa e consapevolezza della sfida climatica

(Di martedì 28 settembre 2021) Le lacrime che l’attivista ugandese Vanessa Nakate non è riuscita a trattenere, dopo aver pronunciato il suo discorso alla seduta plenaria di apertura di ‘’, evento che precede la Pre-COP26, raccontano più di milleche cosa significa pagare sulla propria pelle il cambiamento climatico. Nella sua terra, oggi. E raccontano il senso d’urgenza troppo poco presente nei trattati e negli impegni internazionali presi durante le precedenti COP, le conferenze delle parti che hanno ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). Poco prima dell’intervento di Vanessa Nakate, il ministroTransizione, Roberto Cingolani, ha chiesto ai 400provenienti da tutti i Paesi del mondo che si stanno confrontando in queste ore a ...

Per Vanessa Nakate - l'attivista 24enne che ha commosso i partecipanti allafordi Milano - la lotta al cambiamento climatico è sempre stata una questione razziale . L' Africa orientale ......Driving Ambition (Ambizione climatica); Sustainable Recovery (Ripresa sostenibile); Non - State Actors' Engagement (Coinvolgimento dei soggetti non statali); AConscious Society (Una ...Tutti a Milano con il Climate wall del WWF: dalla pre-cop, dal G20 e dalla COP26 di Glasgow ci aspettiamo l'inizio di una gara a chi decarbonizza prima. Nel primo giorno di Youth COP il WWF a Milano a ...Anche tanti atleti si sono uniti al WWF per la battaglia per il clima. Hanno inviato un selfie per il Climate Wall a Milano nei giorni della Youth COP, Youth4Climate: Driving Ambition ...