Xbox Game Pass come Netflix e Microsoft lo sa: 'per i profitti ci vorranno anni. Spesi tanti milioni' (Di martedì 28 settembre 2021) Xbox Game Pass è, senza dubbio, una delle migliori armi Xbox di questa nuova generazione. Questo servizio di gioco in abbonamento ha conquistato milioni di utenti grazie a un catalogo enorme e in costante crescita e a un prezzo mensile relativamente contenuto. Tuttavia sembra che Xbox stia adeguando ancora di più i prezzi di Xbox Game Pass e abbia annunciato un taglio del prezzo del servizio in alcuni stati come Cile, Hong Kong e Israele. Purtroppo per ora è disponibile in pochi paesi e tutto indica che in Occidente non saremo in grado di beneficiare di questi sconti. Ma dopo questa notizia in molti si sono chiesti come Microsoft riesca a supportare un servizio del genere che offre più ... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021)è, senza dubbio, una delle migliori armidi questa nuova generazione. Questo servizio di gioco in abbonamento ha conquistatodi utenti grazie a un catalogo enorme e in costante crescita e a un prezzo mensile relativamente contenuto. Tuttavia sembra chestia adeguando ancora di più i prezzi die abbia annunciato un taglio del prezzo del servizio in alcuni statiCile, Hong Kong e Israele. Purtroppo per ora è disponibile in pochi paesi e tutto indica che in Occidente non saremo in grado di beneficiare di questi sconti. Ma dopo questa notizia in molti si sono chiestiriesca a supportare un servizio del genere che offre più ...

Advertising

Eurogamer_it : #XboxGamePass come #Netflix: per i profitti ci vorranno anni. - GameXperienceIT : Xbox è ora più centrale per Microsoft, conferma Satya Nadella - gigibeltrame : Marvel's Avengers in arrivo su Xbox Game Pass: disponibile dal 30 settembre #digilosofia - HDblog : Marvel's Avengers in arrivo su Xbox Game Pass: disponibile dal 30 settembre - GameXperienceIT : Xbox Series X|S accolgono da oggi il Dolby Vision Gaming -