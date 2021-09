WTA Chicago III 2021: avanza Muguruza, passeggiate per Mertens e Jabeur. Ko Giorgi e Paolini (Di mercoledì 29 settembre 2021) Seconda giornata del torneo WTA 500 di Chicago, il terzo nella Windy City, che si conclude in maniera amara per i colori italiani. Sconfitta inaspettata per Camila Giorgi, che si fa sorprendere dalla rumena Elena Gabriela Ruse dopo una giornata pessima al servizio; anche Jasmine Paolini, smaltita la sbornia di Portorose, viene beffata dalla wild card americana Hailey Baptiste che si guadagna il diritto ad affrontare Viktorya Azarenka, che vince facile con la cinese Zhang. Giornata in ufficio per Elise Mertens ed Ons Jabeur, teste di serie numero 6 e 7 del tabellone, che avanzano agli ottavi di finale. La belga ci mette 66 minuti per archiviare la pratica Dayana Yastremska, mentre per la tunisina bastano tre quarti d’ora per dominare la taiwanese Hsieh, a cui lascia solo un gioco. Passa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Seconda giornata del torneo WTA 500 di, il terzo nella Windy City, che si conclude in maniera amara per i colori italiani. Sconfitta inaspettata per Camila, che si fa sorprendere dalla rumena Elena Gabriela Ruse dopo una giornata pessima al servizio; anche Jasmine, smaltita la sbornia di Portorose, viene beffata dalla wild card americana Hailey Baptiste che si guadagna il diritto ad affrontare Viktorya Azarenka, che vince facile con la cinese Zhang. Giornata in ufficio per Eliseed Ons, teste di serie numero 6 e 7 del tabellone, cheno agli ottavi di finale. La belga ci mette 66 minuti per archiviare la pratica Dayana Yastremska, mentre per la tunisina bastano tre quarti d’ora per dominare la taiwanese Hsieh, a cui lascia solo un gioco. Passa ...

