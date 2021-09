Wta Chicago 2021, giornata grigia per le azzurre: Giorgi e Paolini out all’esordio (Di martedì 28 settembre 2021) Camila Giorgi e Jasmine Paolini hanno salutato il Wta 500 di Chicago 2021 al primo turno, sconfitte rispettivamente da Elena Gabriela Ruse e Hailey Baptiste. La maceratese non ha certamente espresso il suo miglior tennis, prestazione condizionata evidentemente da una mole di errori rilevante e dalla collezione di vincenti da parte della romena; Ruse ha gestito al meglio il ritmo della partita, imponendolo contro una giocatrice abituata a produrre gioco a discapito delle avversarie; netto 6-4, 6-2 al termine della contesa tra la romena e l’azzurra, con quest’ultima apparsa non esattamente brillante dal punto di vista atletico e disordinata tatticamente. Dopo l’acuto a Montreal, una cesura tra Giorgi e l’apice delle sue abilità. Sconfitta in due parziali (7-5, 6-3) anche per Paolini, ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Camilae Jasminehanno salutato il Wta 500 dial primo turno, sconfitte rispettivamente da Elena Gabriela Ruse e Hailey Baptiste. La maceratese non ha certamente espresso il suo miglior tennis, prestazione condizionata evidentemente da una mole di errori rilevante e dalla collezione di vincenti da parte della romena; Ruse ha gestito al meglio il ritmo della partita, imponendolo contro una giocatrice abituata a produrre gioco a discapito delle avversarie; netto 6-4, 6-2 al termine della contesa tra la romena e l’azzurra, con quest’ultima apparsa non esattamente brillante dal punto di vista atletico e disordinata tatticamente. Dopo l’acuto a Montreal, una cesura trae l’apice delle sue abilità. Sconfitta in due parziali (7-5, 6-3) anche per, ...

