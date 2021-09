Will Smith e Jada Pinkett, coppia aperta perché «il matrimonio non può essere una prigione» (Di martedì 28 settembre 2021) Sono una delle coppie più longeve di Hollywood e il loro segreto è la libertà. Will Smith e Jada Pinkett, sposati dal 1997 e genitori di due figli (Jaden, 22 anni e Willow, 20) non hanno mai nascosto di aver vissuto momenti burrascosi, né di essersi traditi a vicenda. Ma le infedeltà non li hanno allontanati, anzi. Trasparenza e libertà hanno fortificato la loro unione. Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) Sono una delle coppie più longeve di Hollywood e il loro segreto è la libertà. Will Smith e Jada Pinkett, sposati dal 1997 e genitori di due figli (Jaden, 22 anni e Willow, 20) non hanno mai nascosto di aver vissuto momenti burrascosi, né di essersi traditi a vicenda. Ma le infedeltà non li hanno allontanati, anzi. Trasparenza e libertà hanno fortificato la loro unione.

