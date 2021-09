Volley, Mondiali U21 2021: l’Italia è un treno, 3-0 anche contro la Repubblica Ceca (Di martedì 28 settembre 2021) Nessuna via di scampo nemmeno per la Repubblica Ceca che, nel match valevole per il Mondiale U21 2021 di Volley che si sta disputando in Italia e in Bulgaria, ha dovuto affrontare l’Italia, che l’ha surclassata con un nettissimo 3-0 (25-19, 25-18, 25-15). Gli azzurri, hanno avuto più difficoltà rispetto al match contro la Thailandia, ma sono riusciti lo stesso a tenere sempre sotto mano il match, comandando l’avversario. 3-0 netto e nessuna storia. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LA CRONACA – Sebbene il risultato risulti schiacciante, il match in se è risultato parecchio equilibrato, tranne che negli ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Nessuna via di scampo nemmeno per lache, nel match valevole per il Mondiale U21diche si sta disputando in Italia e in Bulgaria, ha dovuto affrontare, che l’ha surclassata con un nettissimo 3-0 (25-19, 25-18, 25-15). Gli azzurri, hanno avuto più difficoltà rispetto al matchla Thailandia, ma sono riusciti lo stesso a tenere sempre sotto mano il match, comandando l’avversario. 3-0 netto e nessuna storia. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LA CRONACA – Sebbene il risultato risulti schiacciante, il match in se è risultato parecchio equilibrato, tranne che negli ...

Advertising

Gazzetta_it : #Mondiali Under 21: @Federvolley supera la Repubblica Ceca ed è sicura della semifinale #volley - zazoomblog : LIVE – Italia-Repubblica Ceca 2-0 (25-19 25-18 15-10): seconda fase Mondiali U21 2021 volley in DIRETTA - #Italia-… - volleyfrance : RT @fssitalia: WDVC 2021 a Chianciano – Chiusi. E’ il gran giorno ai Mondiali di volley di Chianciano Terme, organizzati per la prima volta… - sysint71 : RT @PowervolleyMI: MONDIALI U21 Inarrestabili! Gli azzurrini con Paolo Porro superano anche l’Argentina 3-0 ?? #FinallyTogether #Allianz… - parklaus : Anche le 'bimbe' si fanno onore. Mondiali Under 18: l’Italia batte la Romania 3-0, azzurre in semifinale -