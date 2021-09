Volley | Italia in semifinale ai Mondiali Under 21! Rep Ceca tramortita | Stefani e Michieletto leader

(Di martedì 28 settembre 2021) L’continua a regalare grandissime emozioni ai21 dimaschile e con fare perentorio si qualifica alle semifinali della rassegna iridata di categoria. La nostra Nazionale ha demolito la Repubblicacon un secco 3-0 (25-19; 25-; 25-15) al PalaPirastu di Cagliari, ha infilato la quinta vittoria consecutiva nel torneo e ha conquistato matematicamente il primo posto nella Pool E. I ragazzi del CT Angelo Frigoni non hanno fatto sconti a un avversario comunque solido, già battuto nella prima fase a gironi con il massimo carto, e dopo aver battuto l’Argentina sono già sicuri del primato (il match di domani contro il Belgio sarà ininfluente per i nostri portacolori). L’tornerà in campo sabato 2 ottobre per affrontare la seconda classificata della Pool F, ...

La rivale 'storica' di questo gruppo azzurro: nel 2019 l'Italia, con la stessa squadra, vinse l'oro al Mondiale Under 19 superando in finale i russi che l'anno scorso si sono poi rifatti nella finale ...