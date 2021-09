Volley femminile, l’Italia fa sognare ai Mondiali Under 18! USA ostacolo verso la finale, nuovi talenti all’orizzonte? (Di martedì 28 settembre 2021) l’Italia si sta rendendo protagonista di una strepitosa cavalcata ai Mondiali Under 18 di Volley femminile. Le azzurre hanno infilato sei vittorie consecutive con grandissima autorità, lasciando per strada soltanto un set (contro l’Egitto) e si sono brillantemente qualificate alle semifinali della rassegna iridata di categoria. Il movimento tricolore è in estrema salute a livello giovanile e, infatti, si tratta della quarta semifinale consecutiva in questa kermesse: nel 2015 e nel 2017 si alzò al cielo il trofeo, nel 2019 si perse l’atto conclusivo al tie-break contro gli USA. Proprio gli Stati Uniti d’America saranno il prossimo avversario delle ragazze del CT Marco Mencarelli: l’appuntamento è per questa notte (ore 03.00 italiane), e l’Italia è chiamata ad una ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021)si sta rendendo protagonista di una strepitosa cavalcata ai18 di. Le azzurre hanno infilato sei vittorie consecutive con grandissima autorità, lasciando per strada soltanto un set (contro l’Egitto) e si sono brillantemente qualificate alle semifinali della rassegna iridata di categoria. Il movimento tricolore è in estrema salute a livello giovanile e, infatti, si tratta della quarta semiconsecutiva in questa kermesse: nel 2015 e nel 2017 si alzò al cielo il trofeo, nel 2019 si perse l’atto conclusivo al tie-break contro gli USA. Proprio gli Stati Uniti d’America saranno il prossimo avversario delle ragazze del CT Marco Mencarelli: l’appuntamento è per questa notte (ore 03.00 italiane), eè chiamata ad una ...

Advertising

LegaVolleyFem : ?????? ?? LA #PALLAVOLO ITALIANA DUE VOLTE SUL TETTO D' #EUROPA!!! Dopo l'Oro femminile delle ragazze di Mazzanti, arri… - andreapezzi : I migliori nel calcio. I migliori del volley maschile e femminile. I più veloci del mondo. Quelli che saltano più in alto. ?????????? - choconialler : RT @zazoomblog: Volley femminile Italia in semifinale ai Mondiali Under 18! Romania travolta 3-0 Ituma e Giuliani scatenate - #Volley #fem… - comunescandicci : Volley femminile, venerdì 1 e sabato 2 ottobre al Palazzetto dello sport il secondo Trofeo Città di #Scandicci - thevolleynews : D femminile: Prefabbricati Valtidone sconfitta dal Piace Volley - -