Volley | Angelo Frigoni | “Felici di essere in semifinale Sbagliamo qualcosa in battuta” Italia show ai Mondiali U18

Leggi su oasport

(Di martedì 28 settembre 2021) L’ha sconfitto la Repubblica Ceca con un secco 3-0 e si è qualificata per le semifinali deiUnder 18 dimaschile. Gli azzurri sono entrati in zona medaglia e, dopo l’ininfluente impegno di domani contro il Belgio, torneranno in campo sabato 2 ottobre per affrontare la perdente di Polonia-Russia nell’attesissimaal PalaPirastu di Cagliari. Il CT Angiolinoe alcuni dei suoi ragazzi hanno rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali federali. ANGIOLINO: “Abbiamo vinto nettamente la partita di oggi contro la Repubblica Ceca. Stiamo giocando bene, anche se abbiamo sbagliatoine dovremo quindi lavorare per migliorare anche questo aspetto. Siamo moltodi ...