Volley | Alessia Orro ed Elena Pietrini infortunate Cosa hanno avuto le azzurre? Terapie al ginocchio per Sylla

(Di martedì 28 settembre 2021)edsi sono purtroppo. La palleggiatrice ha rimediato una distorsione alla caviglia nel corso della semifinale del Trofeo McDonald’s, competizione amichevole giocata nel weekend a Imola. La regista di Monza, grande protagonista agli ultimi trionfali Europei, non ha nemmeno potuto recarsi a Roma per fare visita a Sergio Mattarella e Mario Draghi, che ieriricevuto le due Nazionali Italiane dopo i successi ottenuti nelle rassegne continentali., invece, deve fare i conti con una lesione alla catena muscolare posteriore, rimediata sempre al Trofeo McDonald’s. La schiacciatrice di Scandicci, grandissima protagonista agli Europei e premiata come uno dei due migliori martelli dell’intera ...

L'obiettivo è puntare alla semifinale scudetto con l'innesto di una giocatrice di esperienza e ordine come Lucia Bosetti al posto diGennari in banda e del libero Zannoni proveniente da Cuneo ...... ricevendo a Palazzo Chigi la nazionale maschile e femminile di, campioni d'Europa. 'In ... So che Miriam Sylla e con leiOrro non possono essere qui per un infortunio. A loro va il mio ...Alessia Orro ed Elena Pietrini si sono purtroppo infortunate. La palleggiatrice ha rimediato una distorsione alla caviglia nel corso della semifinale del Trofeo McDonald's, competizione amichevole gio ...Inizia la stagione della Battistelli Blu Volley Pesaro con tanta voglia di riscatto. Al ristorante Zorigo si è svolta la presentazione ufficiale della squadra che parteciperà al campionato regionale s ...