“Volevano uccidere Assange”: l’inchiesta che svela il piano della Cia (Di martedì 28 settembre 2021) Nel 2017 la Cia e l’amministrazione statunitense presieduta da Donald Trump valutarono di rapire e uccidere Julian Assange: a rivelarlo è un’inchiesta di Yahoo! News che ha fatto il giro del mondo. Credit: Jack Taylor/Getty ImagesRapimento e assassinio. È quanto preso in considerazione nel 2017 dalla Cia e dall’amministrazione Trump nei confronti di Julian Assange, il giornalista australiano fondatore di WikiLeaks. Il noto sito nell’ultimo decennio ha rivelato al mondo intero documenti statunitensi classificati relativi a crimini di guerra e a operazioni di hackeraggio e monitoraggio da parte dell’intelligence. La notizia, subito rilanciata da tutti i media internazionali, è frutto di un’inchiesta di Yahoo! News portata avanti sulla base di decine di testimonianze di ex funzionari americani. Il principale nemico di ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021) Nel 2017 la Cia e l’amministrazione statunitense presieduta da Donald Trump valutarono di rapire eJulian: a rivelarlo è un’inchiesta di Yahoo! News che ha fatto il giro del mondo. Credit: Jack Taylor/Getty ImagesRapimento e assassinio. È quanto preso in considerazione nel 2017 dalla Cia e dall’amministrazione Trump nei confronti di Julian, il giornalista australiano fondatore di WikiLeaks. Il noto sito nell’ultimo decennio ha rivelato al mondo intero documenti statunitensi classificati relativi a crimini di guerra e a operazioni di hackeraggio e monitoraggio da parte dell’intelligence. La notizia, subito rilanciata da tutti i media internazionali, è frutto di un’inchiesta di Yahoo! News portata avanti sulla base di decine di testimonianze di ex funzionari americani. Il principale nemico di ...

