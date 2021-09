Vodafone | aumentano i costi delle offerte | che batosta per i clienti

Leggi su inews24

(Di martedì 28 settembre 2021) Ancora brutte notizie per i. L’operatore telefonico ha annunciato altre rimodulazioni a partire da novembre Non c’è pace per imobile. Come riportato dagli esperti di MondoMobileWeb, a partire dal 1° novembre 2021 entreranno in vigore alcune rimodulazioni. Il che vuol dire, aumento del canone mensile per usufruire di determinate. L'articolo proviene da Inews.it.