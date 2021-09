Violenza sulle donne, il progetto per il reinserimento lavorativo delle vittime (Di martedì 28 settembre 2021) Firenze, 28 settembre 2021 - La Regione Toscana e l'Agenzia regionale per l'impiego (Arti) hanno attivato due misure a sostegno dell'autonomia lavorativa per le donne vittime di Violenza . Tema caldo, ... Leggi su lanazione (Di martedì 28 settembre 2021) Firenze, 28 settembre 2021 - La Regione Toscana e l'Agenzia regionale per l'impiego (Arti) hanno attivato due misure a sostegno dell'autonomia lavorativa per ledi. Tema caldo, ...

Advertising

ansaeuropa : Quali sono gli impatti della violenza di genere sulle nostre società e cosa chiede la risoluzione del Parlamento eu… - ZebreRugby : ??“UOMINI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – MEN AGAINST VIOLENCE ON WOMEN” Le nuove maglie da gioco delle Zebre… - ticoti70 : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini: 'Cio che i media facinorosi chiamano droga dello stupro, altro non è che un rilassante che serve a Morisi… - nocchi_rita : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini: 'Cio che i media facinorosi chiamano droga dello stupro, altro non è che un rilassante che serve a Morisi… - strainer5 : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini: 'Cio che i media facinorosi chiamano droga dello stupro, altro non è che un rilassante che serve a Morisi… -