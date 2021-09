Violenza alle donne, apre l’aula d’ascolto per le vittime (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Alla presenza del vescovo di Salerno e del Prefetto Francesco Russo, è stata inaugurata oggi presso la Caserma Arena-Pezzuto del Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno, la Sala ascolto antiViolenza, dedicata alla lotta alla Violenza, realizzata grazie al contributo del Rotary Club Salerno Duomo. Ampia partecipazione dei rappresentanti del mondo della giustizia: madrina la presidente della Corte d’Appello, Iside Russo, presente il procuratore generale Leonida Primicerio che a partire dall’architettura che accoglie e mette ad agio, utilizzata dalla struttura, ha evidenziato l’aiuto a chi subisce Violenza. “Un primo passo per aiutare le vittime di Violenza di vario genere, dalla domestica, agli anziani o gli imprenditori che subiscono intimidazioni, per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Alla presenza del vescovo di Salerno e del Prefetto Francesco Russo, è stata inaugurata oggi presso la Caserma Arena-Pezzuto del Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno, la Sala ascolto anti, dedicata alla lotta alla, realizzata grazie al contributo del Rotary Club Salerno Duomo. Ampia partecipazione dei rappresentanti del mondo della giustizia: madrina la presidente della Corte d’Appello, Iside Russo, presente il procuratore generale Leonida Primicerio che a partire dall’architettura che accoglie e mette ad agio, utilizzata dalla struttura, ha evidenziato l’aiuto a chi subisce. “Un primo passo per aiutare ledidi vario genere, dalla domestica, agli anziani o gli imprenditori che subiscono intimidazioni, per ...

