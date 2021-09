Vigilessa uccisa:indagati non rispondono (Di martedì 28 settembre 2021) Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, i tre accusati dell'omicidio dell'ex Vigilessa Laura Ziliani. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia non hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, i tre accusati dell'omicidio dell'exLaura Ziliani. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia non hanno ...

Advertising

discoradioIT : Vigilessa uccisa:indagati non rispondono - Lombardia - - AnsaLombardia : Vigilessa uccisa:indagati non rispondono. Procura valuta un nuovo interrogatorio | #ANSA - Antonio_28_8 : Scusate la disinformazione????. Sentito adesso al tg5 per la povera vigilessa uccisa dalle 2 figlie per le case che p… - radiolombardia : Vigilessa uccisa, i tre indagati non rispondono al Gip - - andreastoolbox : Vigilessa uccisa. I tre indagati in silenzio davanti a gip - Rai News -

Ultime Notizie dalla rete : Vigilessa uccisa Laura Ziliani, otto giorni dopo la scomparsa in una mail anonima la denuncia: 'Il mio vicino aveva sulle spalle una donna' Sono state complesse le indagini sulla morte di Laura Ziliani , l'ex vigilessa di Temù trovata cadavere e della cui morte sono accusati due figlie e il fidanzato di una ... ma non uccisa dal composto di ...

Vigilessa uccisa:indagati non rispondono Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, i tre accusati dell'omicidio dell'ex vigilessa Laura Ziliani. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia non hanno risposto alle domande del gip. La procura di Brescia valuta di interrogarli tra qualche giorno. . 28 settembre 2021

Brescia, vigilessa uccisa: i tre indagati in silenzio davanti a gip TGCOM Laura Ziliani uccisa, oggi l’interrogatorio di garanzia per i tre indagati per omicidio. L’esito Si è tenuto questa mattina l’interrogatorio di garanzia a carico di Silvia e Paola Zani e Mirto Milani, le tre persone accusate di omicidio volontario e occultamento di cadavere per la morte di Laura ...

Laura Ziliani, il giallo della mail anonima: "Ho visto il vicino che trasportava un corpo" Otto giorni dopo la scomparsa di Laura Ziliani, all’indirizzo di posta elettronica della polizia locale della Valle Camonica, arriva un messaggio inquietante: "Il nostro vicino che ha preso sulle spal ...

Sono state complesse le indagini sulla morte di Laura Ziliani , l'exdi Temù trovata cadavere e della cui morte sono accusati due figlie e il fidanzato di una ... ma nondal composto di ...Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, i tre accusati dell'omicidio dell'exLaura Ziliani. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia non hanno risposto alle domande del gip. La procura di Brescia valuta di interrogarli tra qualche giorno. . 28 settembre 2021Si è tenuto questa mattina l’interrogatorio di garanzia a carico di Silvia e Paola Zani e Mirto Milani, le tre persone accusate di omicidio volontario e occultamento di cadavere per la morte di Laura ...Otto giorni dopo la scomparsa di Laura Ziliani, all’indirizzo di posta elettronica della polizia locale della Valle Camonica, arriva un messaggio inquietante: "Il nostro vicino che ha preso sulle spal ...