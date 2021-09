Vigilessa uccisa: i tre indagati non rispondono al Gip (Di martedì 28 settembre 2021) Sono rimasti in silenzio Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, i tre accusati dell'omicidio di Laura Ziliani, nel corso dell'interrogatorio di garanzia. La procura di Brescia valuta di interrogarli fra ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 settembre 2021) Sono rimasti in silenzio Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, i tre accusati dell'omicidio di Laura Ziliani, nel corso dell'interrogatorio di garanzia. La procura di Brescia valuta di interrogarli fra ...

