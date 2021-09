"Vieni qui che ti facciamo nera". Raptus di Katia Ricciarelli, minacce in diretta tv: sconcerto in studio (Di martedì 28 settembre 2021) Valentina Nulli Augusti contro tutti. E tutti contro lei. Ora al Gf Vip volano gli stracci. Nella puntata condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 nella serata di lunedì 27 settembre, l'ex di Tommaso Eletti (uscito dalla casa) spara a zero. Alfonso le chiede: "Ma a te piacerebbe entrare lì dentro in quello che definisci il covo delle vipere?". E Valentina Nulli Augusti risponde: "Me le anniento tutte", Parole che non piacciono alla vulcanica Katia Ricciarelli, che replica durissima: "Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero nera. Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto. Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Valentina Nulli Augusti contro tutti. E tutti contro lei. Ora al Gf Vip volano gli stracci. Nella puntata condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 nella serata di lunedì 27 settembre, l'ex di Tommaso Eletti (uscito dalla casa) spara a zero. Alfonso le chiede: "Ma a te piacerebbe entrare lì dentro in quello che definisci il covo delle vipere?". E Valentina Nulli Augusti risponde: "Me le anniento tutte", Parole che non piacciono alla vulcanica, che replica durissima: "Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero. Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto. Ma la faccia di Tommy? Te, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me ...

Advertising

CarloCalenda : Maschio, qui sono 341 giorni che andiamo in ogni quartiere di Roma. Tu ci vieni da due settimane a prendere in giro… - cesarebrogi1 : @Truciolo_Roll Vieni qui che ti diseccito - pallideidee : Molte la chiamano 'solidarietà tra donne ' Io la chiamo 'vieni qui che ti racconto una cosa cattiva' - Cris_quella : RT @UtherPe1: Vieni qui in zona da noi, con 3,50 euro mangi e ti sazi. 3,50 euro sono pochi per offrire un cibo sano, salubre, a norma ed… - donmimi : RT @UtherPe1: Vieni qui in zona da noi, con 3,50 euro mangi e ti sazi. 3,50 euro sono pochi per offrire un cibo sano, salubre, a norma ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Vieni qui √ Quando Marco Mengoni flirtava con il rock ... in cui chiarisce la sua posizione con la stampa: "Se vieni da un talent non puoi avere ideali". In ... Alcuni pezzi a loro non sono piaciuti per niente e anche qui c'è stata una lotta. Il punto è che se ...

Napoli - Cagliari, Mazzarri: 'Abbiamo concesso poco, non è stata una gara difensiva la nostra' ... perché con un giocatore come Osimhen quando ti scopri vieni punito. Un po' l'abbiamo contenuto, ...mio arrivo abbiamo dovuto affrontare tre partite.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI ...

«Vieni qui e picchialo» Choc alla scuola materna Il Messaggero Voglio essere un mago su Rai 2: chi sono i 12 apprendisti Voglio essere un mago su Rai 2: chi sono i 12 apprendisti Voglio essere un mago è il nuovo reality-talent prodotto da Rai 2 in collaborazione con Stand by me. La trasmissione va in onda dal 21 settembre per cinque prime serate avrà come protagonisti 12 “teen ...

... in cui chiarisce la sua posizione con la stampa: "Seda un talent non puoi avere ideali". In ... Alcuni pezzi a loro non sono piaciuti per niente e anchec'è stata una lotta. Il punto è che se ...... perché con un giocatore come Osimhen quando ti scopripunito. Un po' l'abbiamo contenuto, ...mio arrivo abbiamo dovuto affrontare tre partite.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA...Voglio essere un mago è il nuovo reality-talent prodotto da Rai 2 in collaborazione con Stand by me. La trasmissione va in onda dal 21 settembre per cinque prime serate avrà come protagonisti 12 “teen ...