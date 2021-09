VIDEO Shakhtar Donetsk-Inter 0-0, nerazzurri a secco: le immagini del match (Di martedì 28 settembre 2021) L'Inter non è andata oltre lo 0-0 nella sfida esterna di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi Leggi su mediagol (Di martedì 28 settembre 2021) L'non è andata oltre lo 0-0 nella sfida esterna di Champions League contro lodi De Zerbi

Advertising

SkySport : ?? Inzaghi carica i giocatori ???? Il riscaldamento dei nerazzurri ? Prima della sfida contro lo Shakhtar ?… - mcapu100 : RT @SkySport: Dzeko, gol sbagliato in Shakhtar-Inter: Inzaghi non la prende bene. VIDEO #SkySport #ShakhtarInter #Dzeko #Inter #SkyUCL #UCL… - CarloRa9 : RT @SkySport: Dzeko, gol sbagliato in Shakhtar-Inter: Inzaghi non la prende bene. VIDEO #SkySport #ShakhtarInter #Dzeko #Inter #SkyUCL #UCL… - garbadaru : RT @SkySport: Dzeko, gol sbagliato in Shakhtar-Inter: Inzaghi non la prende bene. VIDEO #SkySport #ShakhtarInter #Dzeko #Inter #SkyUCL #UCL… - Deiana_Luca9 : RT @SkySport: Dzeko, gol sbagliato in Shakhtar-Inter: Inzaghi non la prende bene. VIDEO #SkySport #ShakhtarInter #Dzeko #Inter #SkyUCL #UCL… -