VIDEO Milan-Atletico Madrid 1-2 | highlights | gol e sintesi | Suarez decisivo al 97? | rigore generoso

Il Milan ha perso con l'Atletico Madrid per 2-1 nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri hanno sognato la vittoria di fronte al proprio pubblico, al grande ritorno casalingo nella massima competizione europea dopo una lunga assenza, ma si sono fatti acciuffare quando mancavano sei minuti al termine dell'incontro e in pieno recupero hanno subito il gol della sconfitta. I ragazzi di Stefano Pioli non hanno portato a casa punti contro la quota compagine spagnola e sono incappati nella seconda sconfitta dopo quella per 2-3 maturata due settimane fa ad Anfield contro il Liverpool. Il Milan è poi rimasto in dieci uomini per oltre un'ora a causa dell'espulsione di Kessié al 29? (doppia ammonizione), sono riusciti a tenere botta fino all'84mo minuto, quando Griezmann ha pareggiato: colpo di ...

