Vice Atletico Madrid | «Milan forte Ma siamo qui per vincere»

Nelson Vivas, Vice allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato prima della sfida di Champions League contro il Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Infinity+. «L'atmosfera è importante, siamo venuti qui per vincere e riscattare il pareggio della prima partita contro il Porto. Giocheremo con la difesa a tre mezzo. Tra Carrasco e Trippier che sale, a seconda delle fasi, per prendere gli attaccanti vicini. Il Milan è una squadra forte, organizzata, con Leao e Rebic in un gran momento. Brahim Diaz sottopunta si muove bene, genera pericolo. Le sgroppate di Theo ...

