Viareggio | privato del Carnevale quest’inverno | lo ha programmato in autunno

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 settembre 2021)del suoa causa della pandemia, lo ha degnamente rivalorizzato, programmandolo con vivo e fervido entusiasmo proprio in questoè famosa per il suocreato nel 1873, con i suoi straordinari Carri di cartapesta sin dal 1925, che sfilano lungo la Passeggiata nel periodo che precede la Pasqua. Simbolo deldie la maschera ufficiale di quest’ultimo è il Burlamacco, ideato e disegnato nel 1930 dal famoso artista mondiale Uberto Bonetti. Se passate per, sulla lussureggiante costa toscana, non stupitevi di trovarvi faccia a faccia con enormi e variopinte figure di cartapesta. La nostra meravigliosa città, vanto italiano, ...