Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2021 ore 09:15 (Di martedì 28 settembre 2021) Viabilità DEL 28 SETTEMBRE 2021 ORE 09:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER AURELIA E PONTINA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA E, AVANTI ANCORA, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA FLAMINIA, MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LA CASILINA E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. E CODE ANCHE IN SENSO CONTRARIO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO; PASSIAMO ALLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO È UGUALMENTE INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA TIBURTINA E LA SALARIA IN DIREZIONE OVEST; Viabilità CONGESTIONATA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021)DEL 28 SETTEMBREORE 09:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER AURELIA E PONTINA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA E, AVANTI ANCORA, TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E LA FLAMINIA, MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LA CASILINA E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. E CODE ANCHE IN SENSO CONTRARIO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO; PASSIAMO ALLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO È UGUALMENTE INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA TIBURTINA E LA SALARIA IN DIREZIONE OVEST;CONGESTIONATA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Flaminia, un ingorgo lungo un mese: la carreggiata in entrata per Roma si restringe, caos annunciato ...in direzione Roma Centro. I lavori interessano la carreggiata a ridosso delle rampe per il Grande raccordo anulare: vale a dire che potrebbero verificarsi anche pesanti ripercussioni sulla viabilità ...

L'Aquila, demolito il viadotto Cerqueta ... come negli altri casi, un'interruzione della viabilità sulla tratta di sole tre ore, con il traffico riaperto in entrambe le direzioni, sulla carreggiata opposta della Roma - Teramo. Si tratta della ...

