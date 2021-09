Vescovo invita Papa | lui scherza | nel 2025 verrà Giovanni XXIV

Advertising

corrmezzogiorno : #Palermo Il vescovo di Ragusa invita il Papa e Francesco scherza: «Verrà Giovanni XXIV» - cuneocronaca : Saluzzo, il vescovo invita la comunità pastorale a vaccinarsi: 'La cura è un atto d'amore' -> - gazzettadalba : Accogliamo le parole di Gesù che ci invita a non dare scandalo ma ad accogliere il bene da qualunque parte arrivi. - AspTeo : La diocesi di Brescia, come quella di Milano, impone il greenpass a coloro che svolgono attività educative (cateche… -

Ultime Notizie dalla rete : Vescovo invita

ANSA Nuova Europa

"Si è trattato - ha aggiunto il- di un colloquio semplice, cordiale e affettuoso che ha lasciato in me una profonda traccia dell'animo Paterno e dello Spirito apostolico del Santo Padre. ...Monsignor Lorenzelli: nessun essere umano è illegale Ilausiliare di Santiago, monsignor ... In questo credo che le parole di Papa Francesco, che civeramente all'accoglienza e ad avere ...«Ho invitato il Papa a visitare la città di Ragusa in occasione del settantacinquesimo anniversario della fondazione della Diocesi nel 2025. Il Santo Padre ha fatto un sorriso e un cenno di assenso e ...Nella giornata di ieri il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, è stato ricevuto in udienza privata da Papa Francesco nella Biblioteca del palazzo apostolico in Vaticano.