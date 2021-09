Venezia | Zanetti | «Abbiamo dimostrato che possiamo stare in A»

(Di martedì 28 settembre 2021) “Dal punto di vista agonistico potevamo giocare solo in questo modo, loro sono forti.rischiato anche di perderla al 94? per inesperienza. Credo che questa partita ci darà grande stimolo per capire chein Serie A”. Lo ha detto Paolo, allenatore del, dopo il pareggio con il Torino.

Advertising

infoitsport : Venezia-Torino, Juric: 'Dobbiamo leggere meglio le partite'. Zanetti: 'Per voler vincere abbiamo rischiato di… - OdeonZ__ : Zanetti: 'Bravi a tirare fuori il carattere. Perdere oggi sarebbe stato un dramma' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Zanetti, rischiavamo perdere ma in A ci possiamo stare Tecnico 'Toro è una delle squadre migliori, Venezia subito poco' - infoitsport : Venezia, Busio: 'Buona prestazione oggi, con Zanetti mi trovo benissimo' - infoitsport : Venezia, Zanetti: «Vogliamo fare punti. Emozionante ritrovare il Torino» -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Zanetti

Il commento dell'ex Paolo: 'Credo che dal punto di vista agonistico non si poteva fare ... Così l'allenatore del. 'Rischiavamo anche di perderla per una disattenzione, perché siamo ......vede annullare per fuorigioco un grande gol di Johnsen che in questo campionato è il calciatore delcon più conclusioni verso la porta. Con lui in attacco, è Okereke il prescelto di...Per la voglia di vincere alla fine abbiamo anche rischiato di perderla e sarebbe stata davvero una mazzata dal punto di vista psicologico. Zanetti: 'Per la voglia di vincere abbiamo rischiato di perde ...Pavoloso, che sin qui non ha praticamente mai trovato spazio con il nuovo allenatore rossoblù, vuole una maglia da titolare contro il Venezia Leonardo Pavoletti sente la responsabilità e vuole scender ...