Vendetta: guerra nell'antimafia, la nuova docuserie Netflix sullo scontro Maniaci-Saguto: tutto quello che c'è da sapere (Di martedì 28 settembre 2021) Un pezzo di storia dell'antimafia, con i suo risvolti complessi tra colpi di scena, verità e bugie, è diventata una docuserie per Netflix. S'intitola Vendetta: guerra nell'antimafia il progetto in sei episodi, disponibili dal 24 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, debuttando proprio nelle ore in cui è arrivata la sentenza dei giudici di Palermo nel processo sulla "trattativa Stato-mafia". La docu-serie si concentra in particolare sulle vicende umane e processuali e sullo scontro tra Pino Maniaci e Silvana Saguto, per molti anni due personalità di spicco dell'antimafia seppur con ruoli molto diversi. Le storie s'incrociano quando i due diventano protagonisti di vicende controverse, e finiscono accusati di reati per i ...

