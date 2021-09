Vangelo di martedì 28 settembre | riflessione di Paolo di La Luce di Maria – Video

(Di martedì 28 settembre 2021) Gesù ci dice che è importante capire che nonostante ci siamo situazioni avverse ai nostri desideri, non dobbiamo mai augurare il male a nessuno. Gesù infatti non ci vuole rancorosi, vendicativi, giustizieri. Ci vuole misericordiosi, perché solo attraverso la misericordia si giunge alla verità che libera, che sana e che riedifica i nostri cammini. Riflessioni L'articolo proviene da Ladi

Dal secondo Luca Lc 9,51 - 56 Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò ...