Vanessa Nakate | chi è l’attivista ugandese simbolo dell’Africa ambientalista che chiede “giustizia climatica per tutti”

(Di martedì 28 settembre 2021) “Siamo responsabili solo del 3% delle emissioni globali di Co2, ma ne subiamo molto di più le conseguenze“. Per24enne che ha commosso i partecipanti alla Youth for Climate di Milano – la lotta al cambiamento climatico è sempre stata una questione razziale. L’Africa orientale, dove si trova l’Uganda – in cui la giovane è nata e vive -, lo scorso gennaio ha sofferto una delle peggiori invasioni di locuste del deserto degli ultimi 25 anni. Una delle crisi più visibili di un continente vulnerabile, in cui nel corso del 2021 circa 300 mila persone sono già state colpite da inondazioni e frane, perdendo in molti casi le proprie abitazioni e coltivazioni. Emergenze che si aggiungono alla siccità cronica di alcune zone e ai cicloni che colpiscono gli Stati meridionali. Così insieme agli altri ambientalisti del Sud ...

Un appello di cui si fa portavoce anche l'attivista ugandese per il clima,, sul palco milanese per l'apertura di Youth4Climate. I leader mondiali 'devono tirare fuori più fondi per ..."Non c'è un pineta B. Non c'è un pianeta Bla bla bla". Greta Thunberg e, due delle più note attiviste mondali per il clima, hanno partecipato alla prima giornata di lavori dello Youth4Climate , un forum di giovani impegnati nella lotta al disastro ...Greta Thunberg striglia i potenti del mondo anche dal palco del Mi.Co. durante il raduno giovanile Youth4Climate in preparazione alla PreCOP26 dei prossimi giorni. 'Il cambiamento non solo è possibile ..."Cosa vogliamo? Giustizia climatica . Quando la vogliamo? Ora. Noi vogliamo un futuro sicuro e una giustizia climatica". Così la ...