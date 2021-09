Valeria Arzenton | «Il mio lavoro | per risentire l’energia di Raffaella Carrà»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 28 settembre 2021) Nata nel 1974 in mezzo al verde nella provincia di Padova, quando ha 13 anni Valeria Arzenton trascorre tre mesi d’estate nel New Jersey a casa della zia, dove assiste al suo primo concerto, quello di George Michael, allo Stadio di Philadelphia. E forse proprio quel giorno, con quel primo biglietto, inconsapevolmente aveva gettato le basi del suo futuro e della sua carriera. Oggi lei, imprenditrice padovana, con il suo inseparabile socio Diego Zabeo, è titolare di Zed Live, la società che promuove e organizza spettacoli e concerti nel Nordest. E, per avere un’idea della portata, si parla di una società che gestisce dodici grandi spazi, di cui quattro di proprietà, fattura in media 15 milioni di euro l’anno, con un gruppo operativo di una trentina di persone e in mano la gestione di circa duecento eventi l’anno, tra concerti, spettacoli teatrali, cabaret, premi e varie. Certo, c’è stato lo stop imposto dalla pandemia, ma Valeria Arzeton non si è mai fermata, tanto che, proprio in questo limbo temporale, si è aggiudicata i diritti del film spagnolo Ballo Ballo – Explota Explota diretto dal regista Nacho Alvarez e dedicato a Raffaella Carrà: l’idea è quella di produrre un musical colossale, da far debuttare nei teatri (non solo italiani) alla fine del 2022.