Valentina Ferragni, l'outfit è da sballo: gambe da capogiro (Di martedì 28 settembre 2021) L'originale look di Valentina Ferragni a Parigi conquista Instagram: outfit Dior in bianco e nero e gambe scoperte per la bellissima influencer. Anche Valentina Ferragni ha deciso di aggiornare i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

