Vaccino covid, efficace al 94% in malati cancro ma con 2 dosi in 21 giorni (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Il Vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2 funziona nei pazienti oncologici, ma per arrivare a un'adeguata protezione servono due dosi in 21 giorni. E' il risultato di un maxi studio sulla risposta immunologica e sulla sicurezza del Vaccino anti-covid a mRna nelle persone colpite da un tumore. La ricerca, presentata oggi all'Università Sapienza di Roma, è stata condotta dall'Istituto Regina Elena-Sapienza ed è stato pubblicato sulla rivista 'Clinical Cancer Research'. Lo studio ha arruolato 816 pazienti. "Il tasso di risposta è aumentato in maniera significativa dal 59,8% a 3 settimane dalla prima inoculazione fino al 94,2% dopo la seconda. Sono in corso valutazioni sul mantenimento dell'immunoreattività nel tempo per definire la necessità della terza somministrazione in questi pazienti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Ilcontro il coronavirus Sars-CoV-2 funziona nei pazienti oncologici, ma per arrivare a un'adeguata protezione servono duein 21. E' il risultato di un maxi studio sulla risposta immunologica e sulla sicurezza delanti-a mRna nelle persone colpite da un tumore. La ricerca, presentata oggi all'Università Sapienza di Roma, è stata condotta dall'Istituto Regina Elena-Sapienza ed è stato pubblicato sulla rivista 'Clinical Cancer Research'. Lo studio ha arruolato 816 pazienti. "Il tasso di risposta è aumentato in maniera significativa dal 59,8% a 3 settimane dalla prima inoculazione fino al 94,2% dopo la seconda. Sono in corso valutazioni sul mantenimento dell'immunoreattività nel tempo per definire la necessità della terza somministrazione in questi pazienti ...

