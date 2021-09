Vaccino covid, efficace al 94% in malati cancro ma con 2 dosi in 21 giorni (Di martedì 28 settembre 2021) Il Vaccino contro il coronavirus Sars - CoV - 2 funziona nei pazienti oncologici, ma per arrivare a un'adeguata protezione servono due dosi in 21 giorni. E' il risultato di un maxi studio sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Ilcontro il coronavirus Sars - CoV - 2 funziona nei pazienti oncologici, ma per arrivare a un'adeguata protezione servono duein 21. E' il risultato di un maxi studio sulla ...

