Vaccino Covid, corse Ncc per le categorie fragili: al termine il bando regionale (Di martedì 28 settembre 2021) Regione Lazio – "A maggio di quest'anno è stato bandito dalla Regione Lazio un avviso, gestito da Astral, per promuovere nel corso della campagna vaccinale un servizio di trasporto a chiamata, tramite NCC, a disposizione delle categorie più fragili". Così in una nota l'assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri. "Il bando, – spiega l'Assessore – con una dotazione economica di 3,5 milioni di euro, prevede l'erogazione di buoni da utilizzare per acquistare corse sulle vetture di noleggio con conducente. L'avviso viene totalmente finanziato con fondi del Ministero dei Trasporti. L'iniziativa ha il duplice obiettivo di offrire un servizio ai cittadini e allo stesso tempo di aiutare una categoria, quella degli Ncc, duramente colpita dalla crisi economica e sanitaria causata dal ...

