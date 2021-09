Vaccino anti Covid efficace nei pazienti oncologici, ma servono due dosi (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Vaccino anti Covid è efficace nei pazienti oncologici, ma per ottenere un’adeguata protezione sono indispensabili due dosi. Lo dimostra il più grande studio al mondo sulla risposta immunologica e sulla sicurezza del Vaccino a mRNA nelle persone colpite da cancro, condotto presso l’Istituto Regina Elena-Sapienza Università di Roma. Lo studio, pubblicato su “Clinical Cancer Research”, la rivista ufficiale dell’American Association for Cancer Research (AACR), ha arruolato 816 pazienti con diversi tipi di neoplasie solide, in particolare tumore della mammella (31%), del polmone (21%) e melanoma (15%), in trattamento attivo o sottoposti a cure nei 6 mesi precedenti la vaccinazione anti ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilnei, ma per ottenere un’adeguata protezione sono indispensabili due. Lo dimostra il più grande studio al mondo sulla risposta immunologica e sulla sicurezza dela mRNA nelle persone colpite da cancro, condotto presso l’Istituto Regina Elena-Sapienza Università di Roma. Lo studio, pubblicato su “Clinical Cancer Research”, la rivista ufficiale dell’American Association for Cancer Research (AACR), ha arruolato 816con diversi tipi di neoplasie solide, in particolare tumore della mammella (31%), del polmone (21%) e melanoma (15%), in trattamento attivo o sottoposti a cure nei 6 mesi precedenti la vaccinazione...

Adnkronos : #Vaccino anti #Covid, lo studio sui sanitari del Niguarda di Milano: dopo 6 mesi anticorpi calano ma proteggono anc… - Mov5Stelle : Cento milioni di dosi di vaccino anti Covid 19 rischiano di finire nella spazzatura. Donare subito queste dosi ai P… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Aumento significativo delle prime dosi di vaccino' anti Covid #ANSA - TechCorsair : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus oggi. #Usa, #Biden ha ricevuto la terza dose del vaccino anti #Covid. ???? Via oggi alla terza somministrazione… - bchiappalone : RT @Cartabellotta: Il #vaccino #Covid_19 è sperimentale? NO Per chi non ritiene sufficienti le motivazioni scientifiche legga la sentenza 2… -