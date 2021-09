Vaccino anti-covid ai bambini sotto i 12 anni? La parola alla scienza (Di martedì 28 settembre 2021) La scienza accoglie con entusiasmo la notizia del Vaccino anti-covid per bambini, ma i cori no-vax sempre più aggressivi e facinorosi si lanciano sull’annuncio con indignazione. “I bambini non si ammalano, i bambini non possono trasmettere l’infezione, che senso ha metterne in pericolo la salute con la temuta inoculazione?”. La vaccinazione anti-covid per i minori suscita considerazioni di questo tenore e provoca reazioni “emotive” di genitori esitanti. La somministrazione del farmaco è di fondamentale importanza per eradicare la pandemia, poiché bambini alla stregua degli adulti possono favorire la catena del contagio e alimentare nuovamente il virus “affamato”. ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 settembre 2021) Laaccoglie con entusiasmo la notizia delper, ma i cori no-vax sempre più aggressivi e facinorosi si lanciano sull’annuncio con indignazione. “Inon si ammalano, inon possono trasmettere l’infezione, che senso ha metterne in pericolo la salute con la temuta inoculazione?”. La vaccinazioneper i minori suscita considerazioni di questo tenore e provoca reazioni “emotive” di genitori esit. La somministrazione del farmaco è di fondamentale importanza per eradicare la pandemia, poichéstregua degli adulti possono favorire la catena del contagio e alimentare nuovamente il virus “affamato”. ...

