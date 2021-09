Advertising

RobertoBurioni : Chiarimento (molto deludente). Il trial Pfizer sui bambini 5-12 anni ha misurato sicurezza e risposta anticorpale M… - RobertoBurioni : Buone notizie: Pfizer ha presentato i dati sul vaccino nei bambini 5-12 anni con una dose ridotta, efficacia ed eff… - borghi_claudio : Evviva evviva. Pfizer dice che il vaccino funziona benissimo per i bambini. Lo dicono loro. Sarà vero per forza. Ch… - GiuliaFiorent13 : Ma se ai bambini non è mai stato fatto il VACCINO ANTINFLUENZALE , pur essendo Collaudato da anni ,?? Ora… - marcoluci1 : RT @ilmessaggeroit: Vaccino ai bambini 5-12 anni, Pfizer invia dati a Fda: dosaggio tre volte minore rispetto agli adulti -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino bambini

...questo è importante il'. Non solo quello contro l'influenza e il Covid, 'ma anche quello per altre malattie respiratorie, come l'antipneumococcico per gli anziani e l'antipertosse nei'...Passi avanti per il ai. e BioNTech annunciano di aver presentato all'ente regolatorio Usa Fda i dati dello studio di fase 2/3 sulanti - neidi età compresa tra 5 e 11 anni. 'Nelle prossime settimane', annunciano le due aziende, seguirà la presentazione della richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) ...Praticare sport fa bene anche in epoca Covid: regole e consigli anticontagio da impartire ai bambini che vogliono fare attività fisica.Passi avanti per il vaccino ai bambini. Pfizer e BioNTech annunciano di aver presentato all'ente regolatorio Usa Fda i dati dello studio di fase 2/3 sul vaccino anti-Covid nei bambini ...