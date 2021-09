Vaccini | ultracentenaria vaccinata a Rieti con terza dose

(Di martedì 28 settembre 2021) "Iniziate questa mattina ale prime somministrazioni delladi richiamo del vaccino anti Covid per gli ospiti nelle RSA che hanno fatto la secondaalmeno da 180 giorni. Tra le ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ultracentenaria

Tra le prime a ricevere la dose di richiamo 'nonna Valentina' donna ultracentenaria residente nella RSA di Santa Rufina a Rieti (foto)". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, ...... nessuno si aspettava di vedere arrivare un'ultracentenaria in una della giornate di inoculazioni ...per provare ad osservare lo spaccato di una società italiana ancora troppo divisa sul fronte vaccini. ..."Iniziate questa mattina a Rieti le prime somministrazioni della terza dose di richiamo del vaccino anti Covid per gli ospiti nelle RSA che hanno fatto la seconda dose almeno da 180 giorni. (ANSA) ...Tra le prime a ricevere la dose di richiamo 'nonna Valentina' donna ultracentenaria residente nella RSA di Santa Rufina a Rieti. Da domani sera alla mezzanotte, mercoledì ore 24:00, sarà attivo per tu ...