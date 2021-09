Usa, l’ambasciatore italiano parla di lotta al terrorismo (Di martedì 28 settembre 2021) l’ambasciatore italiano negli USA; Mariangela Zappia, è intervenuta l’11 Settembre 2021 in modalità virtuale al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE). Questo il testo del suo discorso come relazionato dal Giornale Diplomatico: «Sono lieta di partecipare a questa sentita commemorazione e ringrazio il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero e il Segretario Generale, Michele Schiavone, per esserne stati promotori. Saluto il Sottosegretario Della Vedova e tutti i connazionali e gli amici americani collegati. Ci uniamo tutti alle parole pronunciate oggi dal Presidente della Repubblica, che ha espresso “la vicinanza del popolo italiano alle famiglie delle vittime di quel feroce attentato e a tutto il popolo degli Stati Uniti”. Nella memoria di tutti noi sono scolpite le immagini di quei quattro aerei usati come strumenti ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021)negli USA; Mariangela Zappia, è intervenuta l’11 Settembre 2021 in modalità virtuale al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE). Questo il testo del suo discorso come relazionato dal Giornale Diplomatico: «Sono lieta di partecipare a questa sentita commemorazione e ringrazio il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero e il Segretario Generale, Michele Schiavone, per esserne stati promotori. Saluto il Sottosegretario Della Vedova e tutti i connazionali e gli amici americani collegati. Ci uniamo tutti alle parole pronunciate oggi dal Presidente della Repubblica, che ha espresso “la vicinanza del popoloalle famiglie delle vittime di quel feroce attentato e a tutto il popolo degli Stati Uniti”. Nella memoria di tutti noi sono scolpite le immagini di quei quattro aerei usati come strumenti ...

