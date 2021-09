Urbino | l' ex capo dei vigili Ovarelli nominato nuovo coordinatore della Protezione Civile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Urbino capo

corriereadriatico.it

Claudio Ovarelli é il nuovo coordinatore del gruppo volontari della protezione civile di. Novello alla pensione, dopo 39 anni di servizio nei vigili del fuoco di, ha le idee molto chiare per il prossimo futuro: 'Ci sono ampi margini di miglioramento per alzare l'asticella, ...Spesso queste alleanze erano mirate contro un avversario comune , che in questo caso era. E ... Leo ),della Prouincia, come anco poi i Discendenti, fu chiamato Conte di Montefeltro ". ...URBINO Claudio Ovarelli é il nuovo coordinatore del gruppo volontari della protezione civile di Urbino. Novello alla pensione, dopo 39 anni di servizio nei vigili del fuoco di Urbino, ha ...L’ex comandante dei Vigili del fuoco, ora in pensione, è stato scelto all’unanimità. "Daremo valore al volontariato, vera eccellenza" ...