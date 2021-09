Uomini e Donne, tutti contro Ida Platano: cosa nasconde la dama? (Di martedì 28 settembre 2021) Nonostante sia sempre stata una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne, in questa nuova stagione del programma Ida Platano sta perdendo molti consensi. Addirittura, da quando frequenta il cavaliere torinese Marcello Messina, sono sempre di più i telespettatori che pensano che la dama non sia molto sincera e spesso cerchi delle scuse pur di non uscire da programma. Luisa Anna Monti lotta ancora contro il tumore: “Sono crollata” Continua il dramma della nota ex dama del trono over di Uomini e Donne che ha rivelato a che punto è con le cure Uomini e Donne, Ida Platano sotto attacco A ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 settembre 2021) Nonostante sia sempre stata una delle dame più amate del trono over di, in questa nuova stagione del programma Idasta perdendo molti consensi. Addirittura, da quando frequenta il cavaliere torinese Marcello Messina, sono sempre di più i telespettatori che pensano che lanon sia molto sincera e spesso cerchi delle scuse pur di non uscire da programma. Luisa Anna Monti lotta ancorail tumore: “Sono crollata” Continua il dramma della nota exdel trono over diche ha rivelato a che punto è con le cure, Idasotto attacco A ...

