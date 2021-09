Uomini e Donne registrazione del 26 settembre: Joele cacciato da Maria, il racconto dell’accaduto (FOTO) (Di martedì 28 settembre 2021) Domenica 26 settembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dal web, pare proprio che in tale occasione si sia verificato un evento parecchio increscioso. Mentre si parlava di trono classico, infatti, la conduttrice Maria De Filippi ha tirato in ballo Joele e gli ha fatto notare alcuni L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 28 settembre 2021) Domenica 26è stata effettuata una nuovadi. Stando a quanto emerso dal web, pare proprio che in tale occasione si sia verificato un evento parecchio increscioso. Mentre si parlava di trono classico, infatti, la conduttriceDe Filippi ha tirato in balloe gli ha fatto notare alcuni L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ric… - matitesbagliate : RT @TeS_powergirl: I figli crescono sempre #troppoinFretta .Li guardiamo dormire tra braccia troppo grandi,chiudiamo gli occhi,e un attimo… - Esparza63Olga : RT @Pontifex_it: A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre… -