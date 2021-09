Uomini e Donne over: Graziano si becca uno schiaffo «Mi ha dato le sue mutande» ANTICIPAZIONI (Di martedì 28 settembre 2021) Le ANTICIPAZIONI dell’ultima puntata di Uomini e Donne, registrata il 26 settembre, riportano dei risvolti inaspettati tra i protagonisti del trono over: la new entry Graziano avrebbe ricevuto uno schiaffo, dopo aver fatto una dichiarazione shock! Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Uomini e Donne over, Graziano: chi è il nuovo protagonista del Trono over? Cognome, età, lavoro,... Leggi su donnapop (Di martedì 28 settembre 2021) Ledell’ultima puntata di, registrata il 26 settembre, riportano dei risvolti inaspettati tra i protagonisti del trono: la new entryavrebbe ricevuto uno, dopo aver fatto una dichiarazione shock! Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche:: chi è il nuovo protagonista del Trono? Cognome, età, lavoro,...

Advertising

il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ric… - joepanther : RT @JungerMatilda: Abbattiamo la statua dal bel culo. Alle donne deve ricordare che non bisogna puntare troppo in alto, agli uomini che non… - MarDeiSargassi : #IlFatto - Le piazze italiane si affollano di uomini e donne no green pass: una rivendicazione di libertà, dicono,… -