Uomini e Donne, "Non sei sveglia, non sei brillante, sei lessa": Gemma Galgani distrutta! (Di martedì 28 settembre 2021) Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Filiberto commenta caustico la conoscenza con Gemma Galgani. Leggi su comingsoon (Di martedì 28 settembre 2021) Nella Puntata disu Canale5, Filiberto commenta caustico la conoscenza con

Advertising

il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - Mov5Stelle : Da settimane chiediamo, insieme al presidente @GiuseppeConteIT, di fare in modo che, oltre gli impianti sportivi, a… - ___bookworm : Adesso sta parlando di alcune ragazze che LUI DICE di non aver sfiorato ma che hanno detto a lui stesso di aver pau… - SimonettaColt4 : @Rott_Weilerin @Marco_dreams In tutti i conflitti scatenati da uomini, le donne prestano soccorso. Questione di genere -