Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 28/09/21 (Di martedì 28 settembre 2021) No, scusate, ma quanto è bella quella Noemi che corteggia Matteo Fioravanti? E’ belliiiiiissima! Sarà che ormai le bellezze televisive (specie le wannabe influencer made in Uomini e Donne) sono così standardizzate che quando vedi qualcuna con un aspetto leggermente diverso gridi allo stupore, però io la trovo davvero splendida. Quei capelli stupendi, il sorriso spontaneo, il fisico tornito… pazzesca, per i miei gusti pazzesca. Così pazzesca che quasi quasi temo possa diventare famosa perché poi finirebbe per omologarsi alle altre, stravolgersi i connotati e trasformarsi nella copia di mille riassunti, come accade praticamente a tutte le belle ragazze passate da lì che poi hanno avuto un seguito (forse Ginevra Pisani è l’unica – o comunque una delle rarissime- eccezioni alla triste regola). Capisco bene Matteo che è rimasto intontito da lei e devo dire ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 settembre 2021) No, scusate, ma quanto è bella quella Noemi che corteggia Matteo Fioravanti? E’ belliiiiiissima! Sarà che ormai le bellezze televisive (specie le wannabe influencer made in) sono così standardizzate che quando vedi qualcuna con un aspetto leggermente diverso gridi allo stupore, però io la trovo davvero splendida. Quei capelli stupendi, il sorriso spontaneo, il fisico tornito… pazzesca, per i miei gusti pazzesca. Così pazzesca che quasi quasi temo possa diventare famosa perché poi finirebbe per omologarsi alle altre, stravolgersi i connotati e trasformarsi nella copia di mille riassunti, come accade praticamente a tutte le belle ragazze passate da lì che poi hanno avuto un seguito (forse Ginevra Pisani è l’unica – o comunque una delle rarissime- eccezioni alla triste regola). Capisco bene Matteo che è rimasto intontito da lei e devo dire ...

Advertising

matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - Mov5Stelle : Da settimane chiediamo, insieme al presidente @GiuseppeConteIT, di fare in modo che, oltre gli impianti sportivi, a… - matitesbagliate : RT @Stella6789: Molti uomini per arrivare al cuore di una donna parlano sempre di eventi tragici Le donne invece quando vogliono un uomo se… - BlogUomini : E adesso vi parliamo della redazione di Uominiedonne di Maria de Filippi e di Joele Milan. Ossia il corteggiatore d… -