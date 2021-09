Uomini e Donne, Ilaria difende il tronista cacciato Joele: i dettagli «Era mortificato» ANTICIPAZIONI (Di martedì 28 settembre 2021) Le ANTICIPAZIONI di Uomini e Donne rivelano un colpo di scena inaspettato nel percorso del tronista Joele Milan: il ragazzo è stato cacciato da Maria De Filippi per aver tentato di mettersi d’accordo con la corteggiatrice Ilaria. Intercettata da FANPAGE la ragazza ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto successo in studio. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Uomini e Donne over:... Leggi su donnapop (Di martedì 28 settembre 2021) Ledirivelano un colpo di scena inaspettato nel percorso delMilan: il ragazzo è statoda Maria De Filippi per aver tentato di mettersi d’accordo con la corteggiatrice. Intercettata da FANPAGE la ragazza ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto successo in studio. Scopriamo tutti i. Leggi anche:over:...

Advertising

il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - Mov5Stelle : Da settimane chiediamo, insieme al presidente @GiuseppeConteIT, di fare in modo che, oltre gli impianti sportivi, a… - trash_italiano : Maria De Filippi caccia un tronista da Uomini e Donne! - parmawelcomeoff : RT @ZebreRugby: ??“UOMINI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – MEN AGAINST VIOLENCE ON WOMEN” Le nuove maglie da gioco delle Zebre #Rugby?? in #… - QuotidianPost : Uomini e Donne caos al trono classico: le dichiarazioni d’Ilaria Melis -